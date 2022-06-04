سلطنة عمان تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة

المصدر: البيان

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أعلن الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بسلطنة عُمان ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفًا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة.

وأكد لوكالة الأنباء العُمانية على استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليًّا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أنّ احتياطي سلطنة عُمان من النفط الخام يبلغ حاليًّا 2ر5 مليارات برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.

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