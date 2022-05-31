سلطنة عمان تقر مبادرات اقتصادية واجتماعية بتكلفة 130 مليون ريال

المصدر: البيان

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أقر مجلس الوزراء العماني عدداً من المبادرات والإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بتكلفة مالية تقدر بنحو 130 مليون ريال عماني.

مبادرات

-تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج المساعدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمبلغ 70 مليون ريال عماني خلال الخطة الخمسية الحالية.

- إعفاء جميع المواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الذين تقل دخولهم الشهرية عن 450 ريالاً من باقي المبالغ المستحقة عليهم.

- تقديم دعم إضافي لخفض تكاليف استهلاك الكهرباء للمشتركين بحسابين أو أقل من الفئة السكنية بنسبة 15% خلال فترة أشهر الصيف من مايو إلى أغسطس 2022م

- تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي حتى نهاية شهر ديسمبر 2022م للمنهية خدماتهم من المواطنين العاملين داخل سلطنة عمان.

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