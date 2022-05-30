لماذا أوقفت شهادة ادخار 18% في مصر؟

المصدر: البيان

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أوقف بنكا الأهلي المصري ومصر العمل بشهادة الادخار مرتفعة العائد 18% أجل عام.

وأوضح البنكان، حسبما أفاد موقع «مصراوي» الإخباري، أن القرار جاء بعد تحقيق الشهادة إجمالي مبيعات بقيمة 750 مليار جنيه.

وأكد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد البنوك، ويحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، أن البنكين قررا بعد إيقاف الشهادة مرتفعة العائد رفع الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت من 11% إلى 14%، مشيرين إلى أن العائد يصرف شهرياً بدءاً من اليوم.

وقالا إن الشهادة ذات العائد 14% سنوياً للعائد الثابت بأجل 3 سنوات يستفيد منها العملاء الجدد والقائمون عند انتهاء آجال شهادتهم القائمة وتجديدها على 14% في حالة رغبة العميل.

يُذكر أن بنكي الأهلي ومصر قررا، في 21 مارس، طرح شهادة ادخار بنسبة 18% بأجل عام، بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة استثنائياً بنسبة 1%.

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