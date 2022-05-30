الكويت تزيد حصة الفرد من دجاج التموين 50%

المصدر: البيان

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أصدر وزير التجارة الكويتي فهد الشريعان قراراً بزيادة حصة المواطن في التموين من الدجاج المجمد بواقع 50 %.

ووفقا لصحيفة النهار الكويتية، سيتم زيادة حصة المواطن في التموين من الدجاج المجمد إلى 3 كيلو شهرياً، صعوداً من 2 كليو كان يحصل عليهما في الوقت الحالي.

من جانب آخر، أكدت وزارة التجارة في بيان لها، أن «مخزون السلع الغذائية الأساسية مطمئن وفي أعلى مستوياته بفضل الجهود التي تبذلها الدولة».

ودعت المواطنين والمقيمين، إلى عدم التجاوب أو مجاراة أو إعادة بث ما يتم الإعلان عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مقاطع تحث على تخزين السلع الغذائية، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية.

وأكدت أن جميع أجهزة الدولة المعنية تقوم بدورها لضمان توافر السلع وعدم انقطاعها، و«على المستهلك أن يطمئن وأن يأخذ ما يكفيه دون هلع».

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