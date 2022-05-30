منذ 175 عاماً .. مصر تكشف تفاصيل أكبر مشروع في تاريخ سيمنز

المصدر: وكالات

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أعلن وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، أن توقيع عقد القطار الكهربائي السريع مع سيمنز الألمانية بإجمالي 2000 كم، هو الاتفاق الأكبر تاريخيًا لشركة سيمنز منذ نشأتها من 175 عامًا، مشيرًا إلى توفير فرص عمل لأكثر من نصف مليون مهندس وفني وعامل خلال فترة إنشاء منظومة القطار الكهربائي السريع.

وقال وزير النقل المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية mbc مصر، مساء الأحد: تعاقدنا مع تحالف شركة سيمينز على عقود صيانة للقطار الكهربائي السريع لمدة 15 عامًا تشمل توريد قطع الغيار.

أوضح أن سكك حديد ألمانيا تقدمت بطلب رسمي لتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، وهي من أكبر شركات إدارة خطوط القطارات في العالم، متابعًا: «تم الاتفاق على إنشاء فرع إقليمي لشركة سيمينز الألمانية في مصر والفرع سيكون نواة لمد شبكة القطارات الحديثة حتى كيب تاون بجنوب إفريقيا لربط مصر مع القارة الإفريقية».

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