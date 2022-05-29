التأمينات السعودية: يحق للمشترك العمل في أكثر من منشأة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت التأمينات الاجتماعية السعودية، على أنه وفقاً للنظام يجوز للمشترك العمل في أكثر من وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، حيث نصت المادة العشرون من لائحة التسجيل والاشتراكات: المشترك الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام، وعلى أساس أجر الاشتراك الذي يدفعه للمشترك، على ألاّ يتجاوز مجموع أجور الاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك عن 45000 - خمسة وأربعين ألف ريال شهرياً -، وفي حال إنهاء الاشتراكين معاً للتقاعد يسوى المعاش التقاعدي بمجموع الراتبين في كلا الاشتراكين. وفقا لصحيفة الرياض.

جاء ذلك في تساؤلات لـ"الرياض" حول العمل لدى منشأتين في وقت واحد، وهل يجمع أجور الوظيفتين عند التقاعد؟ مبينةً أنه فيما يتعلق بتحديد الأجر في الاشتراك الاختياري، فيكون على أساس شريحة الدخل التي يختارها المشترك من بين شرائح الدخل المحددة، على أن تكون الشريحة المختارة مساوية أو تالية لآخر أجر اشتراك كان يتقاضاه في مدة اشتراكه الإلزامي، وبما لا يتجاوز 10 %، فإذا وقع أجره السابق مضافاً إليه هذه النسبة بين شريحتين جاز له اختيار أعلاهما، مؤكدةً على أنه لا يجيز النظام الجمع بين الاشتراك الالزامي والاختياري في وقت واحد.

وأضافت أن خطوات الاشتراك الاختياري تبدأ بطلب الاشتراك على نموذج عمليات المشترك الاختياري - تقديم الطلب من الموقع -، ثم تقديم نموذج الإفصاح الطبي، ثم المستند الدال على مزاولته نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في النظام، وأخيراً أن يتم تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ ترك العمل الإلزامي، أمّا إذا كان مالك نشاط فإنه يستثنى من المهلة ويحق له الاشتراك بصفته صاحب مهنة شريطة الوفاء بكافة الالتزامات على منشأته.

وأشارت إلى أن الفرق بين الاشتراك الاختياري ونظام العمل المرن، هو أن الاختياري اشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية برغبة المشترك وإرادته، على أن يؤدي المشترك قيمة الاشتراك الشهري للمؤسسة وفق شريحة الدخل المختارة، أما نظام العمل المرن فيخضع لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية الذي يضمن للموظف معاشاً عند تقاعده أو عجزه غير المهني أو عند الوفاة، موضحةً أنه يلزم لاحتساب خدمة شهر اشتراك للموظف في فرع المعاشات تسجيل 168 ساعة عمل عند منشأة واحدة أو عدة منشآت على ألاّ تقل ساعات العمل عند المنشأة الواحدة عن 60 ساعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز