مساعد وزير السياحة تكشف موقف السعودية من الخمور

المصدر: البيان

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شددت مساعد وزير السياحة، الأميرة هيفاء بنت محمد، على أن السعودية لن تعمد إلى تغيير القوانين التي تحظر الكحول على أراضيها، وأن المملكة ورغم وجود القيود الحالية المعمول بها استمرت في جذب السياح وتفوقت على المستوى العالمي. وفقا لصحيفة عكاظ.

وجاء تعليق الأمير هيفاء بنت محمد، ضمن مشاركة وفد السعودية في الجلسة الحوارية بمنتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، بعنوان «المملكة نظرة مستقبلية»، ردا على سؤال لأحد الإعلاميين تطرق إلى ما تداولته تقارير صحفية حول إمكانية أن يتم النظر بمسألة الكحول في مدينة المستقبل «نيوم» مستفسرا عن مدى صحة هذه المعلومة.

وردا على السؤال، أكدت الأميرة هيفاء أن السعوديين تميزوا بالشفافية، وأن المملكة ستستمر في تطبيق القوانين الحالية التي تعد جيدة، وهو ما أثبتته الإحصاءات التي كشفت تحقيق السعودية لمستويات عالية في السياحة على المستوى العالمي بما هو مطبق حاليا، مفيدة بأنه يمكن القيام بالكثير دون إدخال أي أمور جديدة.

وكانت شركة نيوم، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، قد أكدت في وقت سابق أن مدينة نيوم منطقة اقتصادية خاصة تخضع لسيادة وأنظمة السعودية وينطبق عليها ما ينطبق على كل شبر من أراضي المملكة في مسائل الأمن والدفاع وحماية الحدود.

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