حريق مهول في ميناء سواكن السوداني يأتي على الأخضر واليابس.. فيديو

المصدر: البيان

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اندلع، أمس الأربعاء، حريق مهول في ميناء الركاب الرئيسي على البحر الأحمر في مدينة سواكن السودانية، التي تقع على بعد نحو 800 كيلومتر شرق العاصمة الخرطوم، وسط مخاوف من حدوث خسائر كبيرة في ظل الصعوبات التي تواجه سلطات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق رغم مرور أكثر من 7 ساعات على اندلاعه حتى الآن.

ولم تصدر السلطات المختصة أي بيان رسمي بشأن الحريق؛ لكن وفقا لمصدر تحدث لموقع "سكاي نيوز عربية" عبر الهاتف من داخل الميناء، فإن النيران التهمت مئات الطرود الواصلة من موانئ عربية وأجنبية، والتي كانت تنتظر عمليات التخليص.

وأبدى المصدر تخوفه من امتداد الحريق إلى رصيف تخليص السيارات، الذي توجد فيه مئات العربات، التي تنتظر استكمال إجراءات التخليص أيضا.

وتعاني الموانئ السودانية من مشكلات كبيرة بسبب انهيار بنياتها التحتية وانعدام الصيانة ونقص معدات السلامة، نتيجة العقوبات التي استمرت أكثر من 27 عاما في عهد النظام السابق.

وكان وزير النقل والبنية التحتية السوداني الأسبق هاشم بن عوف قد كشف لموقع "سكاي نيوز عربية"، في أكتوبر 2020، عن خطط لاستكمال جاهزية بنية النقل البحري وتزويدها بوسائل وأدوات السلامة وفق المعايير الدولية؛ لكن تلك الخطط لم تنفذ بشكل كامل حتى الآن.

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