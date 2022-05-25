7.8 % نمو اقتصاد مصر في 9 أشهر

المصدر: القاهرة - د ب أ

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أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد البلاد سجل نمواً بنحو 7.8 % في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري حيث يبدأ العام المالي في مصر في شهر يوليو.

وأوضحت أن النمو يأتي مقابل نمو بنحو 1.9 % % خلال الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

ونقلت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع فيسبوك عنها القول، خلال اجتماع للحكومة اليوم، إن معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري (الأشهر من يناير إلى مارس) بلغ 5.4%.

وأضافت أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى نحو 6.2 % بنهاية العام المالي 2021/2022، مدفوعاً بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى.

ولفتت الوزيرة في الوقت نفسه إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، مؤكدة أنها تسببت في حدوث ركود اقتصادي في ظل تناقص المعروض السلعي في الأسواق العالمية تأثراً بعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية.

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