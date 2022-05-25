وزير المالية السعودي: سنبحث خفض القيمة المضافة.. ونحاول تعويض نقص الاحتياطيات

المصدر: البيان

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أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن السياسة التي تنتهجها المملكة حيال الاستدامة المالية ستضمن ألا تتراجع الاحتياطيات عن نسبة معينة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن المملكة ستبحث خفض ضريبة القيمة المضافة لكنها مازالت تحاول تعويض النقص في الاحتياطيات.

وفي حديثه على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، قال الجدعان: "نحن في المراحل النهائية من تصميم سياستنا للاستدامة المالية، ووفقا لتلك السياسة، احتياطياتنا يجب ألا تقل عن نسبة معينة من مستوى الناتج القومي المحلي، والأموال الفائضة يمكن أن تذهب لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني". وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وأشار الجدعان إلى إن السعودية ستبحث "في نهاية المطاف" خفض معدل ضريبة القيمة المضافة التي جرى زيادتها في 2020 إلى 15%، موضحاً أن المملكة أنفقت تريليون ريال من الاحتياطيات ومازالت تعوضهم.

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