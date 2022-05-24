الكويت.. إحلال "البدون" مكان العمالة الوافدة بالقطاع الخاص

المصدر: البيان

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تطلق الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، 29 مايو الجاري منصة «تيسير» لتعيين المقيميين بصورة غير قانونية "البدون" بدلا من العمالة الوافدة في القطاع الخاص.

وقال المدير العام للهيئة، أحمد الموسى، في تصريح صحافي، اليوم، إن إطلاق المنصة لتسجيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص لفئة المقيمين بصورة غير قانونية يأتي بالتنسيق مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

وأضاف الموسى أن المنصة تعتبر آلية مؤسسية لتنظيم مشاركة المقيمين بصفة غير قانونية بسوق العمل بصورة أكثر إيجابية وفعالية لخلق مزيد من فرص العمل لهم، مردفا أنها تهدف إلى إحلال الفئة المعنية محل العمالة الوافدة للحفاظ على التركيبة السكانية وحفظ حقوقهم تحت مظلة القانون، وتقديم الاستفادة الكافية لهم من خلال هذه الفرص، بما يتوافق مع مؤهلاتهم وميولهم. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وشكر الموسى شركات القطاع الخاص لتعاونها بتقديم هذه الفرص الوظيفية المناسبة، ودعا إلى المزيد من التعاون مع مختلف مجالات القطاع الخاص لتوفير فرص أكثر في جميع التخصصات.

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