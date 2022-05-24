وصول آلة حفر نفق ميترو الجزائر إلى محطة مطارها الدولي.. فيديو

المصدر: البيان

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أشرف وزير النقل الجزائري عبد الله منجي أمس الاثنين، على إعطاء إشارة خروج آلة حفر نفق ميترو الجزائري في محطة مطار هواري بومدين الدولي.

وبهذه الإشارة الرمزية، تم الإعلان الرسمي عن الوصول ميترو الجزائر للمطار الدولي بعد التوسعة التي تمت من محطة واد السمار، وفق وسائل إعلام جزائرية.

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