المصدر: القاهرة - رويترز

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نقلت وزارة التخطيط المصرية، في بيان عن الوزيرة هالة السعيد، قولها إن القطاع الخاص المصري، يستعد لبيع سندات خضراء، بقيمة تتراوح بين 120 مليوناً و200 مليون دولار.

ولم تحدد الوزيرة الإطار الزمني لإطلاق السندات، التي تأتي بعد بيع مصر لسندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في 2020، لتعبئة الموارد لمشروعات خضراء خاصة في مجال النقل النظيف.

وتنشط الحكومة بقوة، لتمويل سلسلة من المشروعات العملاقة، التي أعلنت عنها على مدار السنوات الماضية، من بينها عاصمة إدارية جديدة للبلاد، باستثمارات 60 مليار دولار، وشبكة قطارات فائقة السرعة، بتكلفة 23 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية، باستثمارات 25 مليار دولار.

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