7 مليارات دولار إيرادات قناة السويس بنهاية السنة المالية

المصدر: القاهرة - رويترز

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قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان اليوم، إنه من المتوقع أن تقترب إيرادات قناة السويس من سبعة مليارات دولار بنهاية السنة المالية الحالية. وأضاف معيط أن إيرادات السياحة من المتوقع أن تبلغ ما بين عشرة و12 مليار دولار بنهاية السنة المالية، على الرغم من الأزمة الأوكرانية.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو. وقناة السويس هي أسرع ممر ملاحي بين قارتي أوروبا وآسيا، وأحد المصادر الرئيسة للعملة الأجنبية للحكومة المصرية.

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