مصر .. الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر

المصدر: د ب ا

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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي اليوم السبت وضع الأمن الغذائي في مقدمة الأولويات، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر.

وقال المصيلحي، خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي اليوم، إن الدولة بدأت تنفيذ المشروع القومي للصوامع، وأضاف: الآن لدينا صوامع تكفي لاستيعاب 4ر3 مليون طن.

وأشار إلى مواجهة زيادة الأسعار التي لا يمكن ثباتها بأي حال ولكن الدولة نفذت العديد من المبادرات المختلفة من أجل السيطرة على الأسواق، مؤكدا أنه يتم دراسة كل الأمور بجدية لوضع ملف الأمن الغذائي على رأس الأولويات.

واستعرض المصلحي خطة الوزارة لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه تمت زيادة أعداد منافذ البيع للسلع حتى وصلت إلى 40 ألف منفذ لبيع السلع.

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