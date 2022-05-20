"سوناطراك" الجزائرية توقع مع شركة صينية عقداً بـ 520 مليون دولار لبناء مصنع لإنتاج الميثيل

المصدر: البيان

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وقعت شركة "سوناطراك" الجزائرية عقدا مع شركة CNTIC/LPEC الصينية بقيمة 520 مليون دولار، لبناء مصنع لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر، المستخدم لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص.

وبحسب بيان أصدرته الشركة الجزائرية أمس الخميس "أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.. على مراسم التوقيع على عقد لإنجاز مركب لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر MTBE، المستخدم كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص.. بحضور كل من المدير العام لمجمع سوناطراك والمدير العام للبنك الوطني الجزائري".

وأكد عرقاب على أن هذا المشروع، الممول من طرف البنك الوطني الجزائري في حدود 70%، يندرج في إطار تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر بصفة عامة والمحروقات بصفة خاصة محورا أساسيا في مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي أقرته الحكومة الجزائرية بداية سنة 2020.

ولفت الوزير إلى أن من بين الأهداف التي يتم السعي إلى تحقيقها على المدى المتوسط، تحويل أكثر من 50% من الإنتاج الأولي مقابل 32% حاليا، وخلق 4000 فرصة عمل إضافية مباشرة ورفع قيمة الصادرات إلى قيمة 5 مليارات دولار مقابل 1,2 مليار دولار حاليا، بزيادة قدرها 500% من القيمة الحالية.

كما أكد عرقاب على أن المشروع سيساهم في تثمين المنتج بمصنع CP1Z من خلال استخدامه كمواد وسيطة لإنتاج MTBE، وتطوير المهارات الجزائرية في هذا المجال وخلق فرص عمل وتشجيع المناولة الوطنية.

وتبلغ قيمة المشروع 520 مليون دولار ومن المخطط تنفيذه في إطار زمني حتى سنة 2025.

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