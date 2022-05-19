الجزائر تعيد فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا لأغراض تجارية

المصدر: البيان

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أعلنت السلطات الجزائرية، أمس الأربعاء، إعادة فتح حدودها البرية مع تونس وليبيا لأغراض تجارية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن القرار جاء بأمر من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، لأغراض تجارية بشأن عمليات التصدير.

وقررت السلطات إعادة فتح الحدود للقيام بعمليات التصدير القانونية، التي تتم بالعملة الصعبة.

وأبلغ رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، وزير الداخلية كمال بلجود، بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وافق على إعادة فتح الحدود البرية في المجال التجاري فقط.

وكانت الجزائر، قررت، مطلع العام الجاري، السماح بالدخول والخروج فقط للمواطنين الجزائريين المقيمين في تونس والحاملين لبطاقة الإقامة، وأيضا التونسيين المقيمين في الجزائر الحاملين لبطاقة الإقامة.

وحتى ما زالت الحدود البرية الجزائرية، مع تونس وليبيا مغلقتين أمام المسافرين من الجانبين، في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا، وذلك منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020.

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