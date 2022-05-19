مشهد جوّي لمطار في طور الإنجاز بالسعودية.. فيديو

المصدر: البيان

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تواصل السعودية العمل على استكمال مطار البحر الأحمر الدولي، الذي يمثل نقلة كبرى في عالم النقل الجوي بالمملكة ويخدم رؤيتها المستقبلية للاستثمار السياحي.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "شركة البحر الأحمر" على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد بعض مراحل الإنشاء، التي يشهدها المطار، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تركيب كابلات الإضاءة بطول 400 كيلومتر على المدرج الرئيسي للمطار.

وفي تدوينة سابقة، نشرت الشركة صورا جوية لتطوير المطار، الذي تقول بعض التقارير إن قدرته الاستيعابية تصل إلى نحو مليون مسافر سنويا.

ويخدم المطار مشروع البحر الأحمر، الذي تخطط المملكة العربية السعودية لجعله أكثر المشاريع السياحية طموحا في العالم.

وبحسب ما ذكرته شبكة "العربية نت" فإن جميع الخدمات الأرضية بالمطار ستعتمد على استخدام الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

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