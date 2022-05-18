شركة Oracle تفتتح مختبرا جديدا للبحث والتطوير في المغرب

المصدر: البيان

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أعلنت شركة " Oracle" عن إحداث مركز جديد خاص بالبحث والتطوير وسط بارك كازا نيرشور في مدينة الدار البيضاء، ليصبح جزءا من شبكة كبيرة طورتها المجموعة، متخصصة بشكل كامل في البحث.

المركز الجديد سيستقبل حوالي 100 باحث، وسيستخدمون سحابة "Oracle" وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي، بغية حلول يُمكن للشركات والمؤسسات العلمية والقطاع العام الاعتماد عليها من أجل مواجهة التحديات التي تقف في طريق تحقيق النجاح المطلوب.

وسيعمل الفريق جنبا إلى جنب النظام البيئي التكنولوجي الحيوي المغربي بأكمله، بهدف تطوير حلول رائدة لدعم التعرف واستكشاف ونقل التقنيات الجديدة التي تمكن زبناء "Oracle" حول العالم من تحسين أعمالهم.

ومن أجل تحقيق ذلك، سترتكز "Oracle" على تعميم برامج مستهدفة ترمي إلى توظيف المتدربين والخريجين الشباب، وسيركز نهج المختبر على إجراء بحث مشترك مع الجامعات المغربية، فضلا عن العمل بشكل دائما مع النظام البيئي المحلي للشركات الناشئة المغربية من أجل دمجها في البرنامج.

وفي هذا الصدد، قالت صفرا كاتس، الرئيسة المديرة العامة لشركة "Oracle" :"استثمار Oracle في المغرب يعكس أكثر من أي وقت مضى ديناميكية البيئة الاقتصادية في المملكة، فضلا عن تطورها المستمر الذي نراه في جميع البلدان المُوقعة على اتفاقات أبراهام التاريخية الهادفة إلى تحقيق السلام والازدهار الإقليمي".

وأضافت المتحدثة :"سيتيح لنا إحداث مركز Oracle الجديد للبحث والتطوير في الدار البيضاء إمكانية الوصول إلى مجموعة استثنائية من الكفاءات من جميع أنحاء المنطقة؛ كما سيتيح لنا أيضا فرصة الاستفادة المباشرة من العلاقات الاقتصادية الجديدة مع إسرائيل وتزويد زبنائنا في جميع أنحاء العالم بالتكنولوجيات الجديدة والمتقدمة في الآن ذاته".

من جهته، صرح محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية :"نحن سعداء جدا باختيار شركة Oracle المغرب لترسيخ برنامجها الدولي الخاص بالبحث والتطوير، وهو ما يُقدم فرصة سانحة للأفراد الموهوبين في المغرب من أجل المساهمة في إحداث وخلق حلول تكنولوجية رائدة. نتمنى أن يُشكل المركز خطوة جديدة ستساعد في وضع المغرب في جوهر أنشطة الشركة".

من جانبه، قال الدكتور حسن الشافي، نائب رئيس البحث والتطوير المتقدم في مختبرات Oracle :"تُساعد مختبراتنا في التعرف ونقل التقنيات الجديدة ذات القدرة على المساعدة في حل أكبر التحديات التي تواجه الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم".

وأضاف المتحدث :"وإلى جانب المهارات التكنولوجية الاستثنائية، يتحدث معظم المهندسون في المغرب ثلاث لغات ويتميزون بانفتاحهم وإبداعهم الكبير، ما يجعل منهم مناسبين جدا لتطوير تقنيات جديدة تلعب دورًا هاما في مجتمع عالمي ذو حركة متزايدة بشكل سريع".

وتجدر الإشارة إلى أن مركز "Oracle" الجديد سيكون جزء من شبكة البحث والتطوير الخاصة بمجموعة " Oracle" العالمية التي تشمل 11 فرعا في مختلف أنحاء العالم، حيث يعتمد الباحثون العاملون في هذه المراكز على منهجيات مبتكرة قائمة على السحابة لتصميم حلول ذات تأثير كبير، في حين يعتمد عمل المهندسين على البحث والمشورة واحتضان المنتجات الجديدة، كما أن معظم المشاريع تتضمن التعاون مع أكثر من 50 جامعة في مختلف أنحاء العالم.

مركز " Oracle" الجديد في المغرب سيعمل على مجموعة واسعة من مشاريع البحث والتطوير التي تركز بالكامل على تقنيات مثل التعلم الآلي أو حل PGX Parallel Graph Accelerator أو حل MySQL Heatwave ML من " Oracle ".

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