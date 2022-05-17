تراجع كبير للبورصات الخليجية

المصدر: دبي - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخلت البورصة السعودية عن مكاسبها السابقة لتغلق على انخفاض أمس، كما تراجعت بورصتا قطر والكويت. ويأتي التراجع ليعكس قلقاً من تسارع ارتفاع التضخم الذي سيدفع إلى زيادة كبيرة في أسعار الفائدة.

ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.8 % متأثراً بتراجع سهم مصرف الراجحي 3.7 % وهبوط سهم البنك الأهلي السعودي 4.5 %، فيما ارتفع سهم أرامكو 0.4 % بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأول بنحو 82% تماشياً مع توقعات المحللين.

وأنهى خام برنت الربع الأول من العام مرتفعاً بنحو 70 % إلى 107.91 دولارات للبرميل، إذ زاد نزاع روسيا وأوكرانيا المخاوف المتعلقة بإمدادات المواد البترولية.

قطر

ونزل مؤشر البورصة القطرية 1.6 % مع تراجع سهم البنك التجاري القطري 6.2 % ومصرف الريان 4.4 %.

الكويت

وأغلقت بورصة الكويت على انخفاض لتواصل هبوطها الذي بدأته في 8 مايو واستمر طوال جلسات الأسبوع الماضي، بعد مكاسب كبيرة تحققت في الشهور الماضية.

وهبط مؤشر السوق الأول 2.4 % إلى 8525.48 نقطة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1 % إلى 6267.5 نقطة، والمؤشر العام للسوق 2.1 % إلى 7700.8 نقطة.

وعزا فهد محمد الصقر مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية الهبوط إلى أسباب منها عمليات جني أرباح بعد الصعود الكبير لا سيما في أسهم السوق الأول، وكذلك رفع الفائدة على الدينار الكويتي وفي الأسواق العالمية.

وأشار الصقر إلى أن من أسباب هبوط السوق الكويتي أيضاً مراجعة مورجان ستانلي نصف السنوية لأسهمه، حيث تشهد البورصة عادة انخفاضاً بالتوازي مع هذه المراجعة، بالإضافة للتطورات الجيوسياسية الناتجة عن نزاع روسيا وأوكرانيا وما يرتبط بها من موجة تضخم وأزمات في سلاسل التوريد.

وتوقع الصقر أن يشهد السوق تذبذبات خلال الأسبوع الجاري، على أن يعاود نشاطه الإيجابي في بداية يونيو.

وخارج منطقة الخليج تراجع مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 0.7 %.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز