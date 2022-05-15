مصر تطلق تشغيل توسعات مصفاة «ميدور» بكلفة 2.4 مليار دولار

المصدر: القاهرة – وكالات

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أطلقت مصر التشغيل المبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة «ميدور» البالغة تكلفته 2.4 مليار دولار.

وقال بيان لوزارة البترول المصرية، اليوم الأحد، أن الوزير طارق الملا تفقد المستودعات الأربعة الجديدة لتخزين الخام والمنتجات بطاقة إجمالية 400 ألف برميل من الخام و290 ألف برميل منتجات وسيطة بالإسكندرية.

وقال البيان: «إن مشروع التوسعات البالغة تكلفته 2.4 مليار دولار سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية المصفاة بنحو 60% لتصل إلى 160 ألف برميل يومياً».

وشملت المرحلة وحدة لإنتاج النيتروجين بضعف السعة الحالية، ومحطة جديدة لتوزيع الكهرباء لتغذية مشروع التوسعات بطاقة 49 ميجاوات، ومحطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بسعة 1.4 مليون متر مكعب غاز يومياً، لإمداد شركة ميدور للكهرباء «ميداليك»، لمواكبة مشروع توسعات مصفاة ميدور، حيث نفذت شركة جاسكو أعمال تركيبات المحطة.

ولفت الملا إلى أن مشروع توسعات مصفاة تكرير «ميدور» سيعزز من دورها كأحد الروافد المهمة لتغذية السوق المحلي باحتياجاته، حيث إن المشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 2.4 مليار دولار، سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية للمصفاة بنحو 60%، لتصل إلى 160ألف برميل يومياً.

وأوضح المهندس طارق الملا أن مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور يأتي ضمن الاستراتيجية الطموحة، التي تبنتها الوزارة منذ العام 2016، لتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الرامية لزيادة الإنتاج المحلي، وتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك محلياً من المنتجات البترولية، من خلال تحديث إمكانات مصافي تكرير البترول، وإضافة توسعات جديدة إليها.

وتشمل هذه المشروعات مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد، ومجمعي إنتاج البنزين عالي الأوكتين بالإسكندرية وأسيوط، والتي تم تشغيلها بالكامل وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفاً أنه يتم حالياً تنفيذ عدد آخر من المشروعات الكبرى، وفي مقدمتها مجمعا السولار بأسيوط والسويس، بهدف استكمال منظومة التطوير الفترة المقبلة.

وأكد الملا، أهمية دفع العمل بالتوسعات لإنجاز كافة المراحل والانتهاء من المشروع، الذي يمثل العمل به تحدياً في ظل تشغيل المصفاة القائمة بوحداتها الإنتاجية الحالية، مؤكداً الحرص على التنفيذ وفق أعلى ضوابط السلامة للحفاظ على سلامة الأفراد والمعدات.

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