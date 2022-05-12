«أرامكو» تطيح بـ «آبل» كأغلى شركة في العالم

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

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أطاحت شركة «أرامكو» النفطية السعودية بعملاقة التكنولوجيا الأمريكية «آبل» الأربعاء، وأصبحت أغلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، بعدما أدّى ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى صعود قيمة أسهم الشركات النفطية، في حين تراجعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا.

وبلغت القيمة السوقية للشركة الوطنية السعودية للبترول والغاز الطبيعي، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم 2.42 تريليون دولار، وذلك بناءً على السعر الذي أغلق عليه سهمها في نهاية جلسة التداول الأربعاء الماضي. أما شركة «آبل»، التي ما انفكّ سعر سهمها ينخفض خلال الشهر المنصرم فتراجعت قيمتها السوقية إلى 2.37 تريليون دولار في نهاية جلسة التداولات.

وانخفض سعر سهم «آبل» على الرّغم من إعلان الشركة أنّ أرباحها الفصلية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام أتت أكثر من المتوقع وسط طلب قوي من المستهلكين. لكن «آبل» حذّرت من أنّ إجراءات الإغلاق العام التي تتّخذها الصين راهناً لمنع تفشّي «كوفيد 19»والمشكلات المستمرة في سلسلة التوريد ستؤثر في نتائج الربع الثاني من العام بمقدار 4 إلى 8 مليارات دولار.

أما «أرامكو» فأعلنت مؤخراً أنّ صافي أرباحها زاد بنسبة 124 % في 2021. وقالت الشركة إنّه مع بدء الاقتصاد العالمي بالتعافي من جائحة «كوفيد 19»، زاد صافي دخل «أرامكو» بنسبة 124 % إلى 110.0 مليارات دولار في 2021، مقارنة بـ 49.0 مليار دولار في 2020.

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