«الخطوط السعودية» الأفضل كتصميم وكجناح في «سوق السفر العربي»

المصدر: دبي - البيان

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فازت الخطوط السعودية بجائزتي أفضل تصميم جناح وأفضل جناح بتصويت الجمهور خلال معرض سوق السفر العربي 2022، ضمن جوائز «بيست ستاند» الشهيرة، وتميز الجناح السعودي بتصميمه المستقبلي المدهش من بين 1500 شركة عارضة في المعرض.

وتميز جناح الخطوط السعودية المكون من ثلاثة طوابق بدرج ساحر وغامر باستخدام ألوان زاهية وعناصر تصميم مستقبلية، في حين حاز جناح أبوظبي على إشادة عالية وحظي بإعجاب الجميع في هذه الفئة نظراً لتصميمه الرائع والمميز.

بالنسبة لفئة أفضل تصميم جناح في المعرض، تضمنت لجنة التحكيم كلاً من: مات جيبسون، الرئيس التنفيذي لشركة (UpThink)، وأندرو وينجروف، مدير «موتيفيت ميديا غروب»، وجو مورتيمر، محرر وجهات أخبار العالم، وفيليب وولنر، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أبحاث الضيافة العالمية «إس تي آر»، وبول جونسون، محرر مدونة «لاكشري ترافيل».

وركزت معايير جائزة أفضل تصميم جناح على تحديد الجناح الذي يتمتع بتصميم إبداعي ويحقق أفضل استخدام للمساحة المتاحة، كما يجب أن تبدو الأجنحة جذابة وملفتة للانتباه من منظور الزائر ولها حضور مميز في القاعات وتستقطب عدداً كبيراً من زوار المعرض.

وقالت دانييل كورتيس، مدير معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: نفخر بالاحتفال بأفضل تصميمات أجنحة العارضين وتجارب الفعاليات مع عودة جوائز أفضل جناح في المعرض، حيث كان الموضوع المشترك الذي تم تسليط الضوء عليه في جميع قاعات المعرض هو القدرة على إنشاء تجربة غامرة تقدم نظرة جذابة ومبتكرة لمنتجات وخدمات الشركة.

فيما حازت «جميرا إنترناشيونال» على جائزة أفضل جناح لممارسة الأعمال التجارية، عن تصميمها الجذاب والرائع من الناحية الجمالية، الذي تضمن بيئة مزدحمة ومحفزة للشبكات والأعمال التجارية، كما تضمنت قائمة الوصيفين في هذه الفئة كلاً من: الخطوط الجوية التركية، ورأس الخيمة، والموسى، نظراً لاستخدامهم الإبداعي للتكنولوجيا والتركيبات لأجنحتهم.

كما فازت دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي بجائزة الجناح المتميز في المعرض، تبعاً لقدرته على جذب واستقطاب الحضور وزوار المعرض، في حين حظيت أجنحة «دبي للسياحة» وهيئة السياحة السعودية ومجموعة إعمار للضيافة بإشادة كبيرة في هذه الفئة.

وتم منح جائزة أفضل جناح جديد إلى شركة إشراق للضيافة، التي ظهرت لأول مرة في المعرض لتصميمه الخشبي الذي يذكرنا بالمناظر الطبيعية الصحراوية، بينما فازت شركة (TBS/Vbooking) بجائزة أفضل جناح في فعالية «ترافيل تك»، التي تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا للصناعة وتكريم العارضين بالتزامن مع التركيز على التكنولوجيا، نظراً لتصميمه المبتكر الذي أثار إعجاب لجنة التحكيم من خلال قيامهم بتجربة غامرة عبر عالم «ميتافيرس» الافتراضي.

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