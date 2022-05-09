100 مليار دولار.. السعودية تخطط لتدشين شركات طيران عالمية

المصدر: وكالات

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أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، أن المملكة تسعى إلى تعزيز استثماراتها في مجالات النقل واللوجستيات بأكثر من 100 مليار دولار ونقل 300 مليون مسافر و5 ملايين طن من البضائع والربط مع 250 وجهة حول العالم في نهاية العقد الجاري، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف الجاسر في كلمته الافتتاحية لمؤتمر مستقبل الطيران في الرياض، أنه من المقرر تدشين شركات طيران، بأفضل الخدمات بين شركات الطيران العالمية وتطوير مرافق المطارات من خلال مركزين رئيسيين مقرهما الرياض وجدة.

وأوضح أن هناك العديد من الفرص للقطاع الخاص لتحقيق طموحاتنا، مشيراً إلى أن الوزارة حولت أكثر من 25 مطاراً إلى شركات قابضة لتكون جاهزة للخصخصة، إلى جانب الموافقة على المئات من طلبات الطائرات وفتح وجهات جديدة للعديد من البلدان.

وعبر عرض مرئي استعرض معاليه خدمات الطيران وانفتاح المملكة حول العالم، وعرض الفرص الواعدة لقطاع الطيران العالمي، حيث ترتبط المملكة بـ250 وجهة عالمية بثلاثة أضعاف عدد المسافرين وخمسة أضعاف حجم البضائع، مؤملاً أن تصعد المملكة إلى المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بحلول عام 2030.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السعودية، إبراهيم كوشي، لوكالة رويترز، إنه من المتوقع وصول أول شحنات من صفقة الـ73 طائرة المتفق عليها العام الماضي في ديسمبر.

وأضاف كوشي: "هناك تأخيرات في كل من بوينغ وإيرباص لكن ستبدأ عمليات التسليم في 22 ديسمبر".

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