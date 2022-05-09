مصر.. ارتفاع تاريخي للذهب والجرام يتخطى 1300 جنيه

المصدر: البيان

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شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم كالآتي:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 مسجلا : 1371 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 : 1257 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 : 1029 جنيها



سعر أونصة الذهب عيار 24



بينما بلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 : 42651 جنيها

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب : 9600 جنيها

سعر كيلو الذهب

بينما سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 : 1371429 جنيها

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