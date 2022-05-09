مصر.. ارتفاع تاريخي للذهب والجرام يتخطى 1300 جنيه
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شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع.
وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم كالآتي:
سعر جرام الذهب عيار 24
ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 مسجلا : 1371 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 22
وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 : 1257 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب عيار 18 : 1029 جنيها
سعر أونصة الذهب عيار 24
بينما بلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 : 42651 جنيها
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب : 9600 جنيها
سعر كيلو الذهب
بينما سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 : 1371429 جنيها