أكبر تراجع للأصول الأجنبية في مصر منذ فبراير 2020

المصدر: القاهرة - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية انخفض 169.7 مليار جنيه مصري (9.17 مليارات دولار) في مارس الماضي مسجلاً أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة «كوفيد-19» في فبراير 2020.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس من سالب 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق منخفضاً لستة أشهر متتالية من موجب 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021.

وكان تدفق العملات الأجنبية خارج البلاد، الذي أثاره جزئياً قلق المستثمرين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، من بين العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه بنسبة 14% يوم 21 مارس.

ويفيد البنك المركزي بأن صافي الأصول الأجنبية يمثل أصول القطاع المصرفي المستحقة لغير المقيمين مطروحة منها الالتزامات. ويمثل التغير في حجمهما صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي، مع القطاع الخارجي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز