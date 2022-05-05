الذهب يرتفع بشكل غير مسبوق في مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية في مصر، مستويات قياسية جديدة وغير مسبوقة في بداية تعاملات اليوم الخميس، نظرا لقرار الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% اليوم.تأتي ارتفاعات أسعار الذهب في مصر بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالميا في تعاملات اليوم الخميس بعد قرار المركزي الأمريكي.

وجاءت أسعار الذهب وفقا لوسائل إعلام مصرية كما يلي:

سعر الذهب عيار24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1332 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار21 نحو 1165 جنيها.

سعر الذهب عيار18



سجل سعر الذهب عيار 18، نحو 999 جنيها.

سعر الجنيه الذهب



وسجل الجنيه الذهب 9930 جنيها.

أسعار سبائك الذهب اليوم



تباينت أسعار السبائك الذهبية

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5725 جنيها.

وبلغت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11450جنيها.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22900 جنيه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز