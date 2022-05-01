9.6 % نمو الاقتصاد السعودي في الربع الأول

المصدر: (الرياض - د ب أ)

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كشفت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ارتفع بنسبة 9.6% في الربع الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، محققاً أعلى معدل نمو منذ عام 2011.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان أمس، إن هذا النمو الإيجابي يعود إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة وصلت إلى 20.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7% كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.4%.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً نسبته 2.2% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.9%، إضافة لارتفاع الأنشطة غير النفطية 2.5%.

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