قناة السويس تسجل خلال أبريل أعلى عائدات شهرية في تاريخها

المصدر: القاهرة- أ ف ب

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سجلت قناة السويس أعلى عائدات شهرية في تاريخها خلال أبريل الماضي، بحسب بيان أصدره الأحد رئيس هيئة القناة فيما تواجه مصر أزمة في العملات الصعبة بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتمر عبر هذا الممر الملاحي الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، قرابة 10% من إجمالي حركة التجارة البحرية الدولية. وهو يشكل مصدراً رئيسياً للعملات الصعبة لمصر التي انخفضت احتياطاتها منها بمقدار أربعة مليارات دولار إثر نشوب الحرب في أوكرانيا.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بنسبة 18% في مارس الماضي بينما ارتفعت نسبة التضخم إلى 12.1 % خلال الشهر نفسه.

وبدأت مصر قبل أسابيع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد لتأمين مزيد من النقد الأجنبي.

وقال رئيس هيئة القناة أسامة ربيع إن الممر الملاحي «سجل أعلى إيراد شهري في تاريخه بلغ 629 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 13.6% مقارنة بشهر أبريل العام الماضي».

وأوضح أن القناة سجلت كذلك «أكبر حمولة شهرية صافية بلغت 114،5 مليون طن».

وأعلنت القناة رفع رسوم العبور مرتين هذا العام بنسبة 6% في فبراير وبنسبة تراوح بين 5% و10% -- حسب نوعية حمولة السفن-- في مارس.

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