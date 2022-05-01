مصر ترفع سعر الدولار الجمركي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

رفعت وزارة المالية المصرية سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها، كسعر صرف يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، بدءا من اليوم الأحد وحتى نهاية مايو.

وكان سعر الدولار الجمركي محددا بـ16 جنيها، منذ عاودت مصر تحديد سعره في 22 مارس الماضي.

وكانت الحكومة قد توقفت منذ عدة سنوات، في عهد وزير المالية الحالي محمد معيط، عن تحديد أسعار جمركية للدولار وباقي العملات، وتركت الأمر مرتبطا بسعر الصرف في البنوك والعرض والطلب.

ومساء السبت عممت مصلحة الجمارك المصرية منشورا، يحدد سعر صرف العملات الأجنبية بمختلف موانئ مصر.

وتضمن المنشور أن "السعر الجديد للدولار الجمركي ومختلف العملات الأخرى أمام الجنيه محدد بناء على موافقة وزير المالية الصادرة في 28 أبريل"، وفقا لقانون الجمارك.

وقال مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك المصرية، إن معاودة العمل على تحديد أسعار جمركية للعملات الأجنبية يهدف إلى ضبط أسعار السلع المستوردة وعدم تركها عرضة للتضخم الشديد، بعد قرار البنك المركزي في 21 مارس الماضي برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، الذي نتج عنه ارتفاعا كبيرا في سعر الدولار أمام الجنيه. وفقا لسكاي نيوز.

وشدد على أن عمليات الاستيراد محكومة حاليا بمجموعة من الإجراءات الحكومية، تجعلها موجهة في المقام الأول إلى السلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها البلاد.

ومن المقرر أن تصدر وزارة المالية موافقة شهرية تحدد فيها سعر الدولار الجمركي المطبق في عمليات الاستيراد من الخارج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز