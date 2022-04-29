636 مليار دولار مكاسب سوقية للبورصات العربية للربع الأول

المصدر: أبوظبي - وام

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حققت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي مكاسب بنحو 636.22 مليار دولار (أي بنسبة زيادة بلغت 16.73%) لتصل لأكثر من 4.43 تريليونات نهاية الربع الأول من عام 2022، مقارنة بنحو 3.8 تريليونات دولار أمريكي في نهاية الربع الرابع من عام 2021 حسب صندوق النقد العربي.

وقال تقرير نشرة أسواق المال العربية الصادر اليوم عن الصندوق إن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية أنهى تعاملات الربع الأول 2022 مرتفعاً بنحو 2.8% مقارنة بالمستوى المسجل في الربع الرابع 2021، ليصل بذلك إلى نحو 508 نقاط في نهاية شهر مارس 2022، مقابل 494.2 نقطة في نهاية شهر ديسمبر 2021، فيما حقق المؤشر مكاسب على أساس سنوي، حيث بلغت نسبة الزيادة 14.2% في نهاية الربع الأول 2022 مقارنة بالربع الأول 2021.

وعلى الصعيد العالمي، أسهم ارتفاع الأسعار العالمية للطاقة في تحسن مؤشرات أداء البورصات العربية في نهاية شهر مارس 2022. وسجلت 13 سوقاً مالية عربية مدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي ارتفاعاً في مؤشرات أدائها السعرية في نهاية الربع الأول من عام 2022 مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2021..

وأظهرت البيانات ارتفاع قيم التداولات في ثماني بورصات عربية، وتصدرت قيمة الأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية الأسواق المالية العربية خلال الربع الأول من عام 2022 مسجلة نحو 144.71 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 20.67%.

وسجلت أربع بورصات عربية ارتفاعاً في عدد الأسهم المتداولة خلال الربع الأول من عام 2022، في حين ارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في أسواق المال العربية في نهاية الربع الأول بنحو 8.17%، مقارنة بالربع الرابع 2021، ليبلغ نحو 3520.76 مليون دولار.

أداء إيجابي

فيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق المالية العربية خلال الربع الأول، فقد جاء إيجابياً بشكل عام، حيث ارتفعت مؤشرات الأداء في الأسواق العربية كافة خلال الربع الأول من عام 2022، باستثناء ثلاث بورصات عربية.

وسجلت قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية مجتمعة خلال الربع الأول من عام 2022 ارتفاعاً بنحو 10.83 في المئة مقارنة بالربع السابق عليه

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