تعرف على سعر الدولار في مصر

المصدر: البيان

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تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار، إذ تداول سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء، عند مستويات تتراوح بين 18.50 و18.43 جنيه للشراء، و18.59 و18.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر الحكوميين إلى 18.47 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الدولار 18.46 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو في البنك الأهلي المصري مستوى 19.55 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع. وفي بنك الإسكندرية سجل 19.54 جنيه للشراء، و19.76 جنيه للبيع. أما في البنك المركزي المصري فقد بلغ سعر صرف العملة الأوروبية مستوى 19.72 جنيه للشراء، و19.81 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض قيمة الجنيه بنسبة 14% في 21 مارس الماضي، لمواجهة الضغوط التضخمية المستوردة بسبب أوضاع الحرب في أوكرانيا.

وقال البنك المركزي المصري، إن الاحتياطيات تراجعت بنهاية مارس إلى 37.082 مليار دولار من 40.994 مليار في نهاية فبراير الماضي. واستمرت الاحتياطيات أعلى قليلا من 40 مليار دولار منذ نوفمبر 2020.

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