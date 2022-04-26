بيان من "الطيران المدني السعودي" بشأن أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ حزمة من الإجراءات المباشرة سينتج عنها مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات، بهدف ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين وتعزيز التنافسية في قطاع النقل الجوي.

وأكدت الهيئة في بيان، أنها لاحظت أخيرا تغيرا في نمط أسعار بعض فئات التذاكر الجوية، وتابعت باهتمام ما يتداول من معلومات عن أسعار تذاكر السفر الجوي الداخلي، ونتيجة لذلك اتخذت بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الطيران المدني في المملكة حزمة من الإجراءات المباشرة سينتج عنها مراجعة هيكل تسعير النقل الجوي وزيادة السعة المقعدية وعدد الرحلات، بهدف ضمان توفير أسعار مناسبة للمسافرين والتأكيد على أن مبدأ حقوق المسافرين وحمايتهم أولوية قصوى تلتزم بها الهيئة.

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