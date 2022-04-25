مصر.. الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه
شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الألف جنيه ، ووصل اليوم الاثنين 25 أبريل إلى 1105 جنيهات للجرام بدون مصنعية.
سعر الذهب في مصر
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفقا لوسائل إعلام مصرية كالتالي:
سعر جرام الذهب عيار 24
ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 1263 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 22
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 1158 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 1105 جنيهات
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 947 جنيها