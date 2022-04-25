مصر.. الذهب يقفز لأعلى سعر في تاريخه

المصدر: البيان

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شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأسعار الأيام الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى غير متوقع خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الألف جنيه ، ووصل اليوم الاثنين 25 أبريل إلى 1105 جنيهات للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفقا لوسائل إعلام مصرية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 1263 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 1158 جنيها



سعر جرام الذهب عيار 21



وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 1105 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 18



سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 947 جنيها

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