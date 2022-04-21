قفزة ارتفاعات تاريخية للذهب في مصر

المصدر: البيان

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعات تاريخية وقياسية في السوق المصري اليوم الخميس.

وقفز سعر الذهب اليوم في مصر ، وزاد الجرام 20 جنيها مقارنة بتعاملات مساء أمس، ليسجل مستوى قياسيا جديدا في السوق المحلي، على الرغم من تراجع المعدن عالميا، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 737 جنيها للغرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 947 جنيها للغرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 1105 جنيهات للغرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 1263 جنيها للجرام.

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