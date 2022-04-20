ارتفاع أسعار الذهب في مصر رغم انخفاضه عالمياً والسبب!

المصدر: البيان

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ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس في مصر تحت تأثير ارتفاع أسعار الدولار محليا، وذلك برغم انخفاض أسعار الذهب عالميا.

وبحسب الأرقام المعلنة من البنك المركزي ارتفعت أسعار الدولار في البنوك بمتوسط حوالي 3 قروش.

وانخفضت أسعار الذهب عالميًا لعقود الذهب بأكثر من 28 دولارًا والتعامل المباشر بأكثر من23 دولارًا.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، كما ارتفع مؤشر سعر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عامين.

وتوقع جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي، أن ترتفع أسعار الفائدة 3.5 بنهاية العام للسيطرة على معدلات التضخم العالية.

أسعار الذهب مساء الثلاثاء 19-4-2022

واصلت أسعار الذهب في مصر الارتفاع مساء الثلاثاء، رغم انخفاض أسعار الذهب عالميًا اليوم بتأثير ارتفاع أسعار الدولار محليًا.

عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1209 جنيهات.

عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21 مساء الثلاثاء إلى 1058 جنيهًا للجرام.

عيار 18

ارتفع سعر الذهب عيار 18 مساء الثلاثاء إلى 906 جنيهات.

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