«فلكس باي» الناشئة للتكنولوجيا المالية تفتتح مكتباً في القاهرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «فلكس باي» الناشئة للتكنولوجيا المالية افتتاح مكتب في جريك كامبوس - داون تاون القاهرة، وذلك ضمن خطتها التوسعية إقليمياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يأتي ذلك عقب النجاح والنمو الذي حققته الشركة من مقرها في كل من الإمارات والسعودية، حيث تتوقع «فلكس باي» استفادة حوالي 20 مليون شخص وحصولهم على خدمة الدخل المكتسب في جميع أرجاء مصر.

وقال مايكل تروشلر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«فلكس باي»: افتتاح مقرنا الجديد في مصر يعد لحظة مهمة وحاسمة في تاريخ الشركة. ونتطلع نحو فرص حقيقية لدعم الشركات في جميع أنحاء مصر بالتكنولوجيا المالية التي يمكن أن تُحسن بشكل كبير الإنتاجية وأسلوب حياة الموظفين، فضلاً عن دعم التحول الرقمي للشركات.

وحققت «فلكس باي» منذ انطلاقتها في 2020، سمعة طيبة عبر أنشطتها التجارية من خلال وجودها في الإمارات والسعودية. وأعلنت الشركة مؤخراً استقطابها 100 شركة وتسجيل 15000 موظف على تطبيقها، مما يُعد إنجازاً مهماً للمنصة وتطبيقاً ناجحاً لعمليات الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأثبتت الأبحاث التي أجرتها شركة «فلكس باي» على عدد من الشركات المشاركة في منصتها أنها مجدية في تقليل عدد أيام تَغيّب الموظفين بنسبة 20% وزيادة مستوى إنتاجيتهم بنسبة 50%، فضلاً عن رفع المبيعات بنسبة 17%.

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