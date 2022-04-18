تخفيض أسعار تذاكر قطار الحرمين 50 % بين المطار ومكة

المصدر: البيان

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خفض قطار الحرمين أسعار التذاكر 50% لشهر رمضان الجاري على المقاعد الاقتصادية، للمسار من محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى مكة المكرمة، وذلك حتى الأول من مايو القادم، علماً بأن سعر التذكرة كانت قبل الخصم 69 ريالاً ما بين محطتي المطار ومكة، وذلك بحسب ما أعلن مسؤول لقطار الحرمين.

ويشهد قطار الحرمين حركة كبيرة في الرحلات، إذ تم تسيير حافلات من محطة القطار بمكة إلى المسجد الحرام؛ ما سهل على المعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.

ويسيّر قطار الحرمين 50 رحلة يومياً خلال رمضان المبارك، لنقل أكثر من 625 ألف راكب في الشهر.

وأوضحت صحيفة عكاظ، أن الرحلات ستكون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، مروراً بمحطتي جدة المركزية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومن مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة، ومن مطار الملك عبدالعزيز إلى المدينة المنورة، مروراً بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مشيراً إلى ارتفاع الإقبال على رحلات قطار الحرمين خلال الشهور الماضية إلى أكثر من 35%.

يذكر أن سعة قطارات الحرمين الإجمالية تبلغ 14595 ألف راكب، وتصل سعة القطار الواحد إلى نحو 417 راكبا، ضمن مشروع يضم 35 قطاراً كهربائياً سريعاً، وتتضاعف السعة إلى 834 راكباً للقطار الواحد في أوقات الذروة.

وبحساب معدل الرحلات بين العاصمة المقدسة وجدة على سبيل المثال، فإن قطار الحرمين السريع سينقل 7 رحلات خلال الساعة الواحدة، بما يعادل 2919 راكباً بين العاصمة المقدسة وجدة في الاتجاه الواحد، كما أن السعة المقعدية الكبيرة للقطارات تأتي لتغطية الطلب المتوقع للقطار، خصوصاً بين العاصمة المقدسة وجدة، التي سينطلق منها 7 قطارات في الساعة الواحدة.

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