عائلة مصرية الأغنى في إفريقيا بثروة تقدر بـ 12.9 مليار دولار

المصدر: وكالات

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كشفت مجلة "فوربس" الشرق الأوسط، أن عائلة ساويرس المصريةـ، حافظت على صدارتها في ترتيب أغنى العائلات في إفريقيا بثروة مجمعة تبلغ 12.9 مليار دولار، بدعم من انضمام رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية (ODH)، سميح ساويرس، من جديد إلى تصنيف فوربس للمليارديرات بثروة 1.1 مليار دولار، بعد غياب لمدة 7 سنوات، في حين تبلغ ثروة ناصف 8.4 مليار دولار، ونجيب الشقيق الأكبر سنًا 3.4 مليار دولار، بحسب الإحصاءات اللحظية لفوربس في 14 أبريل 2022.

وتحل في المركز الثاني عائلة الملياردير يوهان روبرت من جنوب إفريقيا بثروة تبلغ 9.5 مليار دولار، تليها عائلة مواطنه الملياردير نيكي أوبنهايمر بثروة 8.7 مليار دولار، ثم عائلة منصور المصرية بثروة 5.1 مليار دولار، وفي نفس الترتيب وبنفس الثروة تأتي عائلة الملياردير الجزائري يسعد ربراب.

وتأتي عائلة الملياردير عزيز أخنوش في المركز السادس بثروة تبلغ ملياري دولار ثم عائلة الملياردير عثمان بنجلون في المركز السابع والأخير بثروة 1.4 مليار دولار.

وأضافت أغنى 7 عائلات في إفريقيا 2.8 مليار دولار إلى ثرواتها خلال نحو عام ليصل مجموع الثروات إلى 44.7 مليار دولار حاليا مقابل 41.9 مليار دولار في قائمة المليارديرات لعام 2021 مع استثناء سميح ساويرس الذي لم يكن في تصنيف المليارديرات العام الماضي.

وتبلغ حصة العائلات العربية من إجمالي ثروة أغنى 7 عائلات في إفريقيا إلى 59.3% لصالح 5 عائلات عربية بثروات مجمعة قيمتها 26.5 مليار دولار.

فيما يلي أغنى 7 عائلات في إفريقيا لعام 2022 وفقا للبيانات اللحظية لفوربس في 14 أبريل

1. عائلة ساويرس

صافي الثروة: 12.9 مليار دولار

الدولة: مصر

تتصدر عائلة ساويرس ترتيب أغنى العائلات في مصر وإفريقيا بثروة تبلغ 12.9 مليار دولار منها 8.4 مليار دولار لصالح ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي في شركة OCI، و3.4 مليار دولار يمتلكها نجيب رئيس مجلس إدارة Orascom TMT Investments، ثم سميح رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية (ODH) المنضم حديثا إلى ترتيب فوربس للأثرياء.

وكان آخر ظهور لسميح ساويرس في قائمة فوربس للمليارديرات في 2015، ولكنه غاب عن الترتيب في قائمة 2016 والسنوات التي تلتها قبل أن ينضم مؤخرا إلى الترتيب اللحظي للمليارديرات، كما أضاف أخوه ناصف 100 مليون دولار إلى ثروته في نحو عام، وزادت ثروة نجيب بقيمة 200 مليون دولار في نفس الفترة.

وكان سميح قد أعلن في بيان منتصف ديسمبر الماضي، أنه سيتنحى عن رئاسة مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية ولن يترشح للمنصب خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة في مايو على أن يتم ترشيح نجيب سميح ساويرس في منصب رئيس مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي، كما سيصبح نجيب سميح ساويرس أيضًا المساهم الأكبر في ODH.

وتوفى والد المليارديرات الثلاثة أنسي ساويرس في مدينة الجونة المصرية في يونيو الماضي، بعد أن أسس إمبراطورية أوراسكوم للإنشاءات عام 1950، قبل أن يتم تأميمها بعد 10 سنوات ولكنه أعاد بناء الشركة من الصفر وفي عام 1995 نقل إدارتها إلى ابنه ناصف.

2. عائلة روبرت

صافي الثروة: 9.5 مليار دولار

الدولة: جنوب إفريقيا

استطاع الملياردير يوهان روبرت وعائلته زيادة ثروتهم الإجمالية بقيمة 200 مليون دولار لتصل إلى 9.5 مليار دولار حاليا مقابل 9.3 مليار دولار في قائمة المليارديرات لعام 2021.

وروبرت هو رئيس مجلس إدارة شركة السلع الفاخرة السويسرية Compagnie Financiere Richemont التي تشتهر بعلامتي Montblanc و Cartier، وكان روبرت قد أسس الشركة في 1998 من خلال بمساعدة الشركة التي أسسها والده أنطون في أربعينيات القرن الماضي باسم Rembrandt Group Limited آنذاك أو Remgro حاليا.

يمتلك روبرت 7% من شركة Remgro المتخصصة في الاستثمار المتنوع، ويرأسها أيضا، بالإضافة إلى 25% من Reinet وهي شركة استثمارية قابضة مقرها في لوكسمبورغ.

وبحسب أحدث البيانات المالية المتاحة لشركة Richemont فإن مبيعاتها زادت 35% على أساس سنوي إلى 5.7 مليار يورو (6.2 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عامها المالي الحالي والمنتهي في ديسمبر 2021.

3. عائلة أوبنهايمر

صافي الثروة: 8.7 مليار دولار

الدولة: جنوب إفريقيا

يعتبر الماس هو مصدر ثروة عائلة الملياردير نيكي أوبنهايمر التي زادت بقيمة 700 مليون دولار خلال نحو عام لتصل إلى 8.7 مليار دولار حاليا مقابل 8 مليارات دولار في قائمة المليارديرات لعام 2021، وباع أوبنهايمر وريثDeBeers المتخصصة في الماس 40% من شركته لمجموعة التعدين Anglo American مقابل 5.1 مليار دولار نقدًا في عام 2012.

كان أوبنهايمر هو الجيل الثالث من عائلته الذي يدير DeBeers، وحولها إلى شركة خاصة في 2001، ولمدة 85 عامًا حتى عام 2012، احتلت عائلة أوبنهايمر مساحة مسيطرة في تجارة الماس في العالم.

أسس أوبنهايمر Fireblade Aviation في جوهانسبرج، لتتخصص في تأجير رحلات الطيران في عام 2014، وهو يمتلك ما لا يقل عن 720 ميلاً مربعاً من الأراضي في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي.

4. عائلة منصور

صافي الثروة: 5.1 مليار دولار

الدولة: مصر

تحل عائلة منصور من مصر في المركز الرابع ضمن ترتيب أغنى عائلات إفريقيا بثروة مجمعة تبلغ 5.1 مليار دولار موزعة بواقع 2.5 مليار دولار لصالح محمد منصور، الذي يشرف على مجموعة منصور التي أسسها والده لطفي في عام 1952 ويعمل بها 60 ألف موظف.

تولت منصور وكالة جنرال موتورز في مصر عام 1975، وأصبحت الشركة لاحقًا إحدى أكبر موزعي جنرال موتورز في العالم، ولدى مجموعة منصور أيضًا حقوق التوزيع الحصرية لمعدات كاتربيلر في مصر وسبع دول إفريقية أخرى.

وبينما شغل محمد منصب وزير النقل المصري من 2006 إلى 2009 في ظل نظام حسني مبارك، وحافظ على قيمة ثروته ثابت خلال عام فإن شقيقه يوسف يمتلك 1.5 مليار دولار ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور ومحمد يتولى رئاسة بالم هيلز المتخصصة في العقارات ويمتلك 1.1 مليار دولار وكليهما لديهما حصصا في مجموعة منصور.

4. عائلة ربراب

صافي الثروة: 5.1 مليار دولار

الدولة: الجزائر

أضاف الملياردير يسعد ربراب وعائلته 300 مليون دولار إلى ثروته لتصل إلى 5.1 مليار دولار ليتساوى في الترتيب مع عائلة منصور، وربراب هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سيفيتال، وهي أكبر شركة جزائرية خاصة.

وتمتلك سيفيتال واحدة من أكبر مصافي السكر في العالم، بطاقة إنتاجية تبلغ 2 مليون طن سنويًا، كما أن لدى سيفيتال شركات أوروبية، بما في ذلك Groupe Brandt الفرنسية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، ومصنع متخصص في الصلب في إيطاليا وشركة لتنقية المياه في ألمانيا.

وتعتبر عائلة ربراب من النشطاء الذين حاربوا من أجل استقلال الجزائر عن فرنسا، ولكن ربراب كان قد قضى 8 أشهر في السجن قبل أن يتم الإفراج عنه في 1 يناير 2020، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفات

6. عائلة أخنوش

صافي الثروة: 2 مليار دولار

الدولة: المغرب

زادت ثروة عزيز أخنوش وعائلته 100 مليون دولار في عام واحد لتصل إلى ملياري دولار حاليا مقابل 1.9 مليار دولار في قائمة المليارديرات لعام 2021، وتم تعيين أخنوش في منصب رئيس وزراء المغرب في سبتمبر 2021.

وأخنوش هو المالك الأكبر لمجموعة أكوا Akwa وهي شركة تبلغ قيمتها عدة مليارات دولار وأسسها والد أخنوش وشريكه أحمد واكريم في عام 1932، ولدى أكوا أعمال في قطاعات البترول والغاز والكيماويات من خلال Afriquia Gaz و Maghreb Oxygene.

وتدير زوجة أخنوش سلوى الإدريسي شركتها الخاصة التي تمتلك امتيازات لشركة Gap و Gucci و Ralph Lauren في المغرب.

7. عائلة بنجلون

صافي الثروة: 1.4 مليار دولار

الدولة: المغرب

تمكن الملياردير عثمان بنجلون وعائلته من زيادة ثروتهم بقيمة 100 مليون دولار إلى 1.4 مليار دولار ليحل في المركز السابع والأخير ضمن أغنى عائلات إفريقيا، ولدى بنجلون حصة في الذراع المغربية لشركة الاتصالات الفرنسية Orange من خلال شركته FinanceCom.

ويعتبر بنجلون هو الرئيس التنفيذي لبنك إفريقيا والذي له تواجد في أكثر من 20 دولة إفريقية، وكان والد بنجلون مساهمًا في شركة التأمين المغربية RMA، ليعزز بنجلون تواجدها في قطاع التأمين.

تعد FinanceCom جزءًا من مشروع لتطوير مدينة تكنولوجية بمليارات الدولارات في طنجة ومن المتوقع أن تجذب 200 شركة صينية.

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