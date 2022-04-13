تونس تُوقف تصدير الخضروات للتحكم في الأسعار

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت الحكومة التونسية أمس الثلاثاء إنها أوقفت تصدير الخضروات سعيا للتحكم في الأسعار المرتفعة في السوق المحلية وسط أزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلد وارتفاع متنام لمعدلات التضخم.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد علي الفرشيشي إنه تقرر إيقاف تصدير الطماطم والفلفل والبصل والبطاطا سعيا لخفض الأسعار، بحيب ما نقلت "يورونيوز"

تصدر تونس هذه الخضروات أساسا لجارتها ليبيا. وارتفع التضخم في مارس إلى 7.2 بالمئة، ويرجح محللون أن يواصل ارتفاعه بسبب زيادة حادة في أسعار النفط والقمح بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتأمل تونس، التي تعاني من أسوأ أزمة مالية في تاريخها، في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ مالي مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، من بينها تجميد الأجور وخفض الدعم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز