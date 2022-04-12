قفزة جديدة لأسعار الذهب في مصر

المصدر: البيان

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عاودت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء، الارتفاع مرة أخرى لتحقق أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين، استجابة لارتفاع أسعار الذهب عالميا، الذى قز بقوة منذ صباح الإثنين، وكذلك ارتفاع الدولار محليا، وتخطى سعر الذهب عيار 21 قيراطا، 1020 جنيها، بدون المصنعية، محققا ارتفاعا قدره 17 جنيها عن الأسعار التي سجلها صباح الإثنين، بينما سجل عيار 24 قيراطا ارتفاعا قدره 20 جنيها.

وجاءت أسعار الذهب وفقا لما نشرته وسائل إعلام مصرية اليوم كالتالي :

سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطا اليوم الثلاثاء، 1166 جنيها وكان سجل مساء الإثنين 1160 جنيها، بينما كان في صباح الإثنين 1146 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا 1020 جنيها، وكان يسجل مساء الإثنين، 1015 جنيها، بينما كان في صباح الإثنين 1003 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا ، 874 جنيها وكان سجل مساء الإثنين، 870 جنيها، بينما كان في صباح الإثنين 860 جنيها.

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