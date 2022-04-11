صندوق النقد العربي يستعرض متطلبات 16 وظيفة مستقبلية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرض صندوق النقد العربي التحديات والمقومات المطلوبة لوظائف المستقبل ضمن إصداره الجديد «التخطيط لوظائف المستقبل» مسلطاً الضوء على 16 وظيفة ستحتل الصدارة وتتضمن: علوم البيانات، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، أمن الفضاء الإلكتروني، تقنية السجلات الموزعة ومن بينها تقنية بلوك تشين، الطاقة المتجددة، الإنسان الآلي، المسيّرات، الواقع الافتراضي، علوم الجينات، تقنيات نانو، التعلم المفتوح من بعد، الطباعة ثلاثية الأبعاد، الاقتصاد التشاركي، واقتصاد الرعاية.

وأكد الصندوق أهمية التخطيط لمستقبل الوظائف وإدارة الأخطار من واقع نظرة مستقبلية لسوق العمل في ظل التغيرات المعاصرة لافتاً إلى المواد لتأهيلية لهذه الوظائف وفي مقدمتها وظيفة علوم البيانات في قطاعات منها الخدمات المصرفية والصناعة والصحة والسفر والطاقة والدواء ويتأهل لها خريجو الإحصاء والتحليل ولغات البرمجة.

وكذلك الحوسبة السحابية ويتأهل لها دارسو برمجة جافا وهندسة أمن الفضاء الإلكتروني وعلوم تصميم النظم وعلوم البيانات، كما تضمنت وظائف المستقبل الذكاء الاصطناعي ويتأهل لها خريجو هندسة تعلم الآلة ومفاهيم وأدوات الذكاء الصناعي وبناء نظم الذكاء الصناعي ولغات البرمجة المتقدمة.

وأوضح الصندوق أن الاقتصاد التشاركي نظام اقتصادي مستدام يقوم على مشاركة الأصول البشرية والمادية ويشمل الإبداع والإنتاج والتوزيع وهو طريقة حديثة للمشاركة في الموارد المشتركة والاستجابة بسرعة للاحتياجات، أما اقتصاد الرعاية فيشمل خدمات الاستشفاء والتغذية والتمريض والعلاجات المختلفة. وأما المسيّرات فهي آلية تدمج هندسة الإلكترونيات والطيران ونظم المعلومات، والإنسان الآلي، وعلوم الجينات.

وقال الصندوق إنه في ضوء استراتيجيته للفترة (2020-2025) يسعى إلى نسج وتقوية أواصر التعاون والتواصل مع الجهات والفئات المعنيّة كافة في الدول العربيّة بهدف تحقيق الأهداف التي أُنشئ الصنْدُوق من أجلها، بما يشمل نشر الخبرة، والمعرفة الاقتصادية.

في هذا السياق، ارتأى الصندوق أهمية إصدار سلسلة كتيبات تعريفية جديدة تستهدف بالأساس تعزيز الوعْي الاقتصاديّ والماليّ لدى النشء في الوطن العربيّ لتمكينه من فهم أساسيات عدد من القضايا التي تهمه.

وتستهدف سلسلة الكتيبات الجديدة الفئات العُمريَّة الشابة في الوطن العربي لتمكينها من زيادة الإلمام بالأساسيات والجوانب المُختلفة المُتعلقة ببعض القضايا المهمّة مثل الشمول المالي، والأسواق المالية، وأساسيات التمويل، والتقنيات المالية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والعملات الرقمية، وغيرها من القضايا الاقتصادية والمالية ذات الأولوية الأخرى.

ويأمل الصندوق من خلال هذه الكتيبات أن يسهم في تعزيز دور النشء في الوطن العربي في التعامل مع القضايا والمستجدات من حوله بمعرفةٍ ودرايةٍ تقُوده إلى الإسْهام بفعالية في تحقيق الرؤى المستقبلية للدول العربيّة.

ويأتي إصدار العدد (33) من هذه السلسلة بعنوان «التَّخطيط لِوظائِف المُسْتقبل» إدراكاً من صُنْدوق النَّقد العربي لأهمية التخطيط لمُستقبل الوظائف وإدارة الأخطار من واقع نظرة مستقبليّة لسوق العمل في ظل التغيّرات المعاصرة.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار الجهُود الرامية إلى تحْقيق رؤية الصندوق 2040 أن يكون الشرِيك الأقرب لدِوله الأعضاء في تفاعُلها مع التطوَّرات والمستجدات الاقتصادية لدعم مسيرة الاستقرار الاقتصادي والتنمية في الدول العربية. وأسس صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية عام 1976، وبدأ ممارسة نشاطه عام 1977، ويقع مقره في أبوظبي ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيه 22 دولة عربية.

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