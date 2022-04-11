أسعار لم تشهدها مصر في تاريخها.. الذهب يقفز مرتين خلال ساعة

المصدر: البيان

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ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل لم تشهده في تاريخها، حيث شهدت الأسعار ، اليوم الإثنين 11 أبريل 2022، ارتفاعا كبيرا بالتوازي مع أسعار الذهب اليوم عالميا، حيث قفزت الأسعار مرتين في أقل من ساعة.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، ارتفاعا ملحوظا في بداية التداول اليوم الإثنين وتخطى الذهب عيار 21 الألف جنيه بدون المصنعية، وذلك بالتوازي مع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بالبورصة العالمية، وفقا لصحيفة المصري اليوم.

وسجل سعر الذهب عيار 24 قيراطا، 1157 جنيها وكان يسجل الأحد 1138.65 جنيه، كما سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا اليوم الإثنين، 1013 جنيها، وكان سجل الأحد، 996.55 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا اليوم الإثنين، 868 جنيها وكان سجل الأحد، 854.45 جنيها.

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