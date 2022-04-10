مصر للطيران توجه تنويها مهماً لعملائها

المصدر: البيان

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أعلنت شركة مصر للطيران عن مجموعة من التنويهات الهامة لعملائها القادمين من الخارج يجب اتخاذها، وذلك في ضوء تحديث الإجراءات الإحترازية بالمطارات المصرية للحد من التكدس بالمطارات ومع إطلاق تشغيل المنصة الالكترونية (Visit Egypt).

وفي بيان لمصر للطيران تهيب الشركة بعملائها القادمين من الخارج بالتسجيل على المنصة الالكترونية https://visitegypt.gov.eg وضرورة الحصول على كود الموافقة QR Code للدخول الى مصر وإظهاره بمطارات السفر وذلك لتسهيل إنهاء إجراءات السفر للركاب القادمين لجمهورية مصر العربيةوفق صحيفة أخبار اليوم.

- وفي حالة تعديل موعد الرحلة يمكن للراكب إعادة التسجيل على المنصة الإلكترونية واسترجاع بياناته المسجلة سابقا كما يمكنه إنشاء صفحة شخصية تمكنه من تعديل بياناته

- في حالة الركاب المصريين العائدين من الخارج، لايوجد ربط بين التطبيق الإلكتروني Visit Egypt وجواز السفر الإلكتروني.

- في حالة استخراج الراكب لتذكرة السفر في المطار قبل الرحلة يمكن للراكب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وتظهر بيانات الراكب لدي الحجر الصحي مع علامة مميزة تدل على أنه له أولوية المراجعة نظرًا لضيق الوقت بين التسجيل والوصول لمصر.

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