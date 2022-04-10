مصر.. قرار بتعديل الحد الأدنى لأجور الموظفين

المصدر: البيان

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء المصري قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيها، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيها، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيها شهريا، والدرجة الأولى 4500 جنيها في الشهر.



والدرجة الثانية 3900 جنيها في الشهر والدرجة الثالثة 3420 جنيها في الشهر والدرجة الرابعة 3180 جنيها في الشهر والدرجة الخامسة 2940 جنيها في الشهر والدرجة السادسة 2700 جنيها في الشهر.



وتضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية إنه لا يؤخذ في الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضى والحافز الإضافي وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية .

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