"المركزي السعودي" يعلن إجراءات لحماية العملاء من الاحتيال المالي

المصدر: البيان

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أعلن البنك المركزي السعودي، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات احترازية لحماية عملاء البنوك من عمليات الاحتيال المالي التي قال إنها ازدادت مؤخرًا.

وشملت إجراءات البنك المركزي وقف عمليات فتح الحسابات البنكية عن بُعد، وفقا للبيان الذي نشره البنك عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر.

وأشار البنك المركزي إلى أن الإجراءات تشمل أيضا تقييد عمليات التحويلات المالية اليومية للأفراد والمؤسسات الفردية بما لا يزيد على 60 ألف ريال، وغيرها من الإجراءات.

وقال البنك إن الأفراد والمؤسسات يستطيعون طلب رفع هذا الحد اليومي للتحويلات من البنك ذي الصلة.

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