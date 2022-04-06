أمازون تطلق خدمة التوصيل الدولي المجاني لمئات الآلاف من المنتجات

المصدر: مسقط - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت أمازون الإمارات عن إطلاق خدمة التوصيل الدولي المجاني للمرة الأولى للعملاء في سلطنة عمان، من خلال تجربة التسوق الدولي عبر متجر Amazon.ae.

وتوفر هذه المبادرة خدمة التوصيل والإرجاع الدولي المجاني لمئات الآلاف من المنتجات المؤهلة عند الطلب بقيمة تزيد عن 20 ريالاً عمانياً (199 درهماً إماراتياً)، حيث يمكن للعملاء في السلطنة التسوق من تشكيلة واسعة من المنتجات عبر متجر Amazon.ae من خلال تجربة تسوق دولي مميزة. ويحظى العملاء للوصول لأكثر من 30 فئة من المنتجات، تشمل الإلكترونيات والكتب والأزياء ومستلزمات المنزل والمطبخ، وغيرها من المنتجات الأخرى، إلى جانب الحصول على أفضل الأسعار وخيارات توصيل سريعة.

من جانبه، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نسعى دائماً إلى تبني حلول مبتكرة نيابة عن عملائنا، بما يضمن تزويدهم باستمرار بمنتجات تلبي تطلعاتهم بأسعار رائعة وخيارات تسليم مريحة. ويسرنا إطلاق خدمة التوصيل الدولي المجاني وتوفير مئات الآلاف من المنتجات المؤهلة عبر متجر Amazon.ae، لعملائنا في عمان من خلال تجربة التسوق الدولي، لنجعل التسوق أكثر سهولة ويسراً للعملاء في السلطنة».

وتتوفر تجربة التسوق الدولي على Amazon.ae باللغتين العربية والإنجليزية، وتتيح تجربة مستخدم مخصصة للمتسوقين في عمان مع اختيارات مصممة خصيصاً لهم. ويمكنهم إتمام الدفع بطرق متعددة، من بينها بطاقات الخصم والائتمان المحلية والعالمية، مثل فيزا وماستر كارد. كما أن هذه التجربة الفريدة تحقق أعلى مستويات الشفافية والوضوح عبر توفير كافة المعلومات أثناء التسوق أو الاستلام وانعدام أي تكاليف خفية.

وبإمكان العملاء معرفة الأسعار بالريال العماني ومواعيد وتكاليف التوصيل على نحو دقيق، بما في ذلك رسوم الاستيراد الكاملة، واستلام منتجاتهم بكل سهولة وسلاسة، إذ تتولى أمازون إتمام جميع إجراءات التخليص الجمركي، مع إتاحة خدمة دعم العملاء باللغتين العربية والإنجليزية.

وتبدأ التجربة باستخدام تطبيق أمازون أو زيارة متجر Amazon.ae، من خلال تسجيل الدخول ببيانات الحسابات الحالية أو إنشاء حسابات جديدة بالنسبة للعملاء الجدد. ويتعين على مستخدمي التطبيق الانتقال إلى الإعدادات واختيار «الإمارات العربية المتحدة» واللغة المفضلة، حيث ستعرض تجربة التسوق الدولي تلقائياً المنتجات المتوفرة والأسعار ومعلومات التوصيل بوضوح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز