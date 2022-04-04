مصر.. توقعات بطرح عملة جديدة والكشف عن قيمتها

المصدر: البيان

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توقع الخبير المصرفي ونائب رئيس البنك العقاري المصري وليد ناجي، صدور عملة جديدة في مصر من البنك المركزي.

ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن ناجي قوله إنه تم اقتراح طرح ورقة بنكنوت فئة 500 جنيه، والتي تم اقتراحها منذ سنوات ولكن لم تفعل بعد، ومن المتوقع تفعيل المقترح الذي لا ينتظر سوى إقرار المركزي، حيث نحتاج لتلك الفئة الجديدة في السوق المصرية خاصة مع وصول الورقة بـ200 جنيه إلى 10 دولارات، كما أن الاتحاد الأوروبي أصدر ورقة بـ500 يورو بالفعل.

كما أوضح أن العملة المحلية فئة 25 قرش، أي "الربع جنيه"، لم تلغ بعد أو يتم وقف التداول عليها من قبل البنك المركزي المصري، رغم عدم وجودها في السوق، وندرة التعامل بها، إضافة إلى الخمسين قرش، الورقية على وجه التحديد.

أكد نائب رئيس البنك العقاري، أنَّ الجنيه المصري ما يزال محتفظا بأهميته وقوته في التداول بسوق الصرافة ولن يختفي، نظرا لاحتياجنا لوحدة نقدية فئة 100 قرش يقاس عليها الإصدارات الأخرى من النقد المحلي، سواء تم صك العملة في صورة جنيه ورقي أو معدن، من الفضيه، أو حتى عملة بلاستيكية.

وتابع، "كما كشف البنك المركزي في تصريح رسمي له خلال العام الماضي بإصدار عملة بلاستيكية سيبدأ في طرحها بالسوق المصري قريبا، من فئة الـ10 جنيهات، وما زلنا ننتظر تفعيل القرار".

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