الأردن يخفض أسعار 90 صنفا دوائيا من الأدوية الأكثر استخداما

المصدر: البيان

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قرر مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن، الدكتور نزار مهيدات، تخفيض أسعار 90 صنفا دوائيا بنسب تخفيض تتراوح من 10 إلى 20 %.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن مهيدات قوله، عقب اجتماعه، أمس الأربعاء، بمديرية الدواء التابعة للمؤسسة، إن عملية تخفيض الأسعار ركزت على الأدوية الأكثر استخداما، مثل أدوية الضغط والسكري وهشاشة العظام التي تتراوح أسعارها من 20 إلى 50 دينارا.

وأضاف وفق بيان صادر عن المؤسسة، اليوم الخميس، أن المؤسسة وضمن خطة عمل خاصة بالمراجعة الدورية لأسعار الأدوية وإعادة النظر فيها بشكل مستمر، تسعى إلى تخفيض أسعار مجموعات علاجية أخرى خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين.

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