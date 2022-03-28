أسعار الذهب في مصر تسجل أعلى مستوى في تاريخها

المصدر: البيان

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واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها، وسجلت في التعاملات اليوم الاثنين ارتفاعا جديدا، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 995 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 995 جنيها للجرام بدون مصنعية.

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث وبحسب وسائل إعلام مصرية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 1137 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 1042 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 995 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 853 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 35365 جنيها

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 7960 جنيها

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